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Ödüllü yazar Coşkuner, Karasulu minik okurlarıyla buluştu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2021 Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatçı dalında ödül alan yazar Tuğba Coşkuner, öğrencilerle söyleşide buluştu.
SAKARYA 16.05.2022, 14:11
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2021 Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatçı dalında ödül alan yazar Tuğba Coşkuner, öğrencilerle söyleşide buluştu.
2021 Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatçı dalında ödül alan “Dünyanın Son İnsanları Duvarın Ardı” isimli hikaye kitabının söyleşi programı için Karasu’ya gelen yazar Tuğba Coşkuner, Sezi Eratik Ortaokulu’nda öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Kitabı okuyan öğrenciler, kitabın yazarıyla söyleşi yapmanın mutluluğunu yaşadı. Yazar Coşkuner ise kitabının nükleer savaş sonrasında yaşlı bakım merkezine sığınan insanları anlattığını belirtti.