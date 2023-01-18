Ocak etkinlikleri konferans ile devam edecek

Sakarya Büyükşehir Ocak kültür sanat etkinlikleri ‘Bu Dünyaya Ne Gerek?’ isimli konferans ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Tiyatro gösterimlerinden söyleşi ve imza günlerine, sinema buluşmalarından dinletilere çeşitli etkinlikleri kültür sanat dostlarının beğenisine sunan Büyükşehir Belediyesi, Ocak programları çerçevesinde birbirinden değerli isimleri konuk ediyor. Bu çerçevede 18 bugün saat 19.00’da Yazar Nurullah Genç, ‘Bu Dünyaya Ne Gerek?’ başlıklı konferansın konuğu olacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakaryalı vatandaşlarımızı birbirinden farklı sanat alanlarında gerçekleştirdiğimiz programlarda bir araya getiriyoruz. Ocak etkinliklerimizde konuğumuz Prof. Dr. Nurullah Genç olacak. Tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.