O yolu kullanacaklar dikkat: Trafik tek şeritten sağlanacak

Sakarya’da yapımına başlanan Mudurnu Deresi Köprüsü için Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, çalışmalar çerçevesinde yolun bir bölümünün kapatılacağını ve trafiğin tek şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanacağını duyurdu.

Sakarya’da Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Mudurnu Deresi Köprüsü yapımı dolayısıyla yolun belli bir kısmının trafiğe kapatılacağını ve trafik bölünmüş yolun diğer tarafından gidiş-geliş olarak sağlanacağını duyurdu. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Bölge Müdürlüğümüz yol ağında bulunan; 100-10 K.K. Nolu Devlet yolunda Km:12+230’da bölünmüş yolun kuzey tarafındaki köprü yıkılarak yerine "Sakarya İli Mudurnu Deresi Köprüsü Yapım İşi" çerçevesinde yeni köprü yapılacaktır. Köprü yapım çalışmalarına 23.03.2023 tarihinde başlanmış olup, çalışma esnasında 100-10 K.K. Nolu Devlet yolu Km: 12+000 - 12+600 arası yolun kuzey tarafı trafiğe kapatılacak ve trafik bölünmüş yolun diğer tarafından gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. Söz konusu çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik ve işaretlerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.