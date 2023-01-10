O mahallenin altyapı hattı yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ilçesi Altındere Osmanağa Mahallesi’nde tamamladığı altyapı çalışmışları sayesinde bölgenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

Sakaya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi’nde kısa sürede tamamladığı çalışmalar sayesinde bölgenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu. Tamamlanan çalışmalar neticesinde yenilenen içme suyu hattı sayesinde bölgede kayıp ve kaçak miktarı da minimum seviyeye indirildi.