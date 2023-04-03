O mahallelerde yılların sorununa ilk kazma vurulacak

Erenler Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Küpçüler ve Yeni Mahallede altyapı çalışmalarımız için ihaleye bu ay içerisinde çıkıyoruz. Yılların sorununa ilk kazma vurulacak” dedi.

Erenler Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı Kılıç’ın konuşması ile devam ederken, toplantıda 7 gündem maddesi karara bağlandı. İlçede gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, "Alt ve üstyapı yenileme çalışmalarımız sürüyor. Hacıoğlu, Dilmen, Yeşiltepe ve Erenler Mahallelerimiz başta olmak üzere çok sayıda mahallemizde alt ve üstyapı sorununu ciddi manada giderdik. Bu yılda Küpçüler ve Yeni Mahallemizde alt ve üstyapı sorunları için ciddi bir yatırım yapacağız. Bu ay içerisinde ihaleye çıkıyoruz. İnşallah Küpçüler ve Yeni Mahallelerimizde yağmur suyu ve içme suyu çalışmalarımızı başlatacak devamında asfalt ve tretuvar ile cadde ve sokaklarımızı yenileyeceğiz" dedi.

"5 yıl içerisinde 20 mahallemiz doğalgaz ile buluşmuş olacak"

2019 yılında 12 mahalleyi doğalgaz ile buluşturduklarını aktaran Kılıç, "Bu yılda 8 mahallemizde doğalgaz çalışmalarımız başlamıştı. Bu çerçevede Büyükesence, Küçükesence, Hasanbey, Kayalar Reşitbey, Kayalar Memduhiye, Yazılı, Ekinli ve Horozlar Mahallelerimizde çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Çalışma tamamlandığında 5 yıl içerisinde 20 mahallemiz doğalgaz ile buluşmuş olacak" diye konuştu.