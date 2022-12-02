O kazada sürücüler adli kontrol aldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 1 kişinin ölümü 1 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin adliyeye sevk edilen sürücüler, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kaza, dün Cumhuriyet Mahallesi 1071’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AAH 566 plakalı otomobil ile 54 ADG 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza neticesinde savrulan otomobil, yolun kenarında yürüyen Gülsüm Aydınlı ve 3. Sınıf öğrencisi olan torunu H.U.’ya çarptı. Kaza neticesinde Gülsüm Aydınlı (82) olay yerinde hayatını kaybetti, kız çocuğu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında minik kız, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Küçük kızın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken hayatını kaybeden Gülsüm Aydınlı, mahalle mezarlığına defnedildi. Olayın ardından M.F. ve H.T. isimli sürücüler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından sürücüler adli kontrolle serbest bırakıldı.