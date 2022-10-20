O ilçenin kırsalında asfalt çalışmaları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin kuzeyindeki asfalt çalışmalarına start verdi. Kaynarca ve Karasu ilçelerini çevreleyen çalışmalarda Kalburcu, Eğrioğlu, Akbaşlı, Müezzinler ve Okçular mahallelerini kapsayan grup yolunda asfalt serim işlemi başladı. Kırsal bölgelerde daha güçlü bir ulaşım ağı için planlamalar dahilinde asfalt serim işlemlerini sürdüren büyükşehir belediyesi, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde 36 kilometrelik güzergahı 52 bin 500 ton asfalt sıcak asfalt kullanarak baştan aşağı yenileyecek.