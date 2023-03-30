MYO akademisyenlerine proje yazma eğitimi

SUBÜ, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından MYO akademisyenlerine TÜBİTAK 1002 Proje Yazma Eğitimi verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından Meslek Yüksekokulları akademisyenlerine yönelik ‘1002- Hızlı Destek Programı Proje Yazma Eğitimi’ düzenlendi. Eğitimde Teknoloji Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız, ‘Bilimsel Araştırma Projelerine Genel Bakış’ başlığıyla fikirden projeye geçiş aşamasına değinerek, bir fikrin projelendirme aşamalarında özgün değer, yapılabilirlik, yöntem ve yaygın etkinin tümünün iyi olması gerektiğini vurguladı. Yıldız, proje ekibinin oluşturulmasında, araştırma imkanlarına sahip farklı üniversitelerden araştırmacıların seçilmesinin de bütçe yönetimi açısından önemli olduğunu belirterek, farklı örnek proje başlıkları üzerinden maksat ve hedefleri, faaliyetler, başarı ölçütleri ve risk yönetimine dair bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Eğitimin bir diğer sunumu ‘TÜBİTAK 1002 Proje Deneyim Paylaşımı’ başlığı altında Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güzel tarafından gerçekleştirildi. Yürütücülüğüne devam ettiği TÜBİTAK 1002 projesinden örnekleri sunarak proje yazımında dikkat edilmesi gereken noktaları aktaran Doç. Dr. Güzel, proje metninde özgün değeri ve yönetiminin görseller ile anlatılmasının altını çizdi. Güzel, projelerin olumsuz sonuçlanması durumunda panel raporlarının incelenmesi, proje önerisine sahip çıkılması ve gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar sunulması gerektiğini de dile getirdi. Eğitimin son bölümünde ise Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarından Öğr. Gör. Özlem Eryılmaz, programın tanıtımı, başvuru öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar ile elektronik başvuru süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.