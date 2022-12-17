‘Müziğin Dünyası’ tiyatro gösterimi miniklere unutulmaz anlar yaşattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aralık kültür sanat etkinlikleri Taraklı’da ‘Müziğin Dünyası’ çocuk oyunuyla devam etti. Tiyatro gösterimi miniklere unutulmaz anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini şehrin her noktasına taşımaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin Taraklı’da düzenlediği çocuk oyununda, ilçenin dört bir yanından gelen çocuklar salonu hınca hınç doldurdu. Gösterimde minikler keyifli bir gün geçirdi. Okan Özgül’ün yazıp, ‘Şarkıcı’ karakterini canlandırdığı oyuna Özlem Uray’da ‘Balerin Tütü’ adlı karakterle eşlik etti. Uray Sanat Atölyesinden çıkan oyunda çocuklara dostluk duygunu kazandırma, yardımlaşma, birbirine destek olma düşüncelerini oluşturma ve geliştirmeyi hedefledikleri belirtildi. Gösterinin ardından çocuklar oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada, çocukları sanatla buluşturup kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.