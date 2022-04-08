Mutasavvıf yazar İnançer, Erenler’de sevenleriyle buluşacak

Mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer, Erenler Belediyesi’nin Ramazan ayı kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde "Ramazan’dan İnsana Kalan" konferansta sevenleriyle bir araya gelecek.

Erenler Belediyesi’nin Ramazan ayı kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede pazar akşamı saat 20.30 da Erenler Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan ‘Ramazandan İnsana Kalan’ konulu konferansa Ömer Tuğrul İnançer konuşmacı olarak katılacak. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "İftar sonrasında başlayan çocuk şenlikleri programlarımız bu akşam Çaybaşıyeniköy Mahallesi İlkokulu bahçesinde, 9 Nisan Cumartesi günü Bekirpaşa Mahallesi Mehmet Gölhan İlkokulu bahçesinde, 10 Nisan Pazar günü ise Büyükesence Mahallesi İlkokulu bahçesinde gerçekleşecek etkinlikler ile devam edecek. Kültür ve sanat etkinliklerimiz çerçevesinde, 10 Nisan Pazar akşamı ise Ömer Tuğrul İnançer ‘Ramazan’dan İnsana Kalan’ konulu konferans da vatandaşlarımız ile buluşacak. Program Erenler Kültür Merkezimizde saat 20.30 da başlayacak. Programlarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.