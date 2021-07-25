banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!

Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı.

SAKARYA 25.07.2021, 20:34
Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı
banner502

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı.

Kaza, Pamukova ilçesi D-650 karayolu Bilecik girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan dönen Adem Ç. (65) idaresindeki 11 ABA 003 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Adem Ç., asfalt zemine düşerek yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
banner501