Motosiklet kullanımı arttı, eğitim ve denetimler sıklaştırıldı

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla motosiklet sürücüleri denetlendi. Kask kullanımı, ehliyet, tescil plakası kullanımların vurgulandığı uygulamada, sürücülere tek tek durdurularak uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hem bireysel hem de ticari amaçla trafikte motosiklet kullanımının arttığı gözlemleniyor. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini arttırdı. Karasu ilçesi Plaj Caddesi dörtyol ışıklar mevkiinde Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde motosiklet sürücüleri tek tek durduruldu ve güvenli trafik ortamı oluşturmak amacıyla uyarılarda bulunuldu.

Ekipler tarafından sürücülerin ehliyetsiz ve tescil plakasız motosiklet kullanmamarı, kask kullanımına dikkat etmeleri noktasında vurgu yapıldı. Güvenli trafik ortamı oluşturmak amacıyla eğitim ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.