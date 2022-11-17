Mollaköy Köprüsü yeniden yükseliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi uzun zamandır bölge için sorun haline gelen Mollaköy Köprüsü’nde yaptığı yenileme çalışması çerçevesinde orta ayak temelinin dolgusunu tamamladı, ilerleyen süreçte ise fore kazık sistemi kurulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin genelinde yenileme, düzenleme ve yeni proje uygulama çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların taleplerine anında cevap veren Büyükşehir, kentin her bölgesinde eş zamanlı olarak çalışıyor. Bunlardan bir biri olan Arifiye Mollaköy Köprüsü’nde de hummalı bir işlem yürütülüyor.

Yoğun yağışlarda, yaşanan doğa olaylarında tahrip olan ve göçüklerin meydana geldiği köprüye kesin çözüm olması için bir proje hazırlanmıştı. Köprü orta ayağının yeniden inşa edilmesi amacıyla başlanan dolgu işlemi tamamlandı. Bu aşamadan sonra ise su boşaltımı yapılacak. Sonrasında ise köprünün yapısını güçlendirecek fore kazık sistemiyle yeni temelin kurulumu başlayacak. Büyükşehir ekipleri bölgede 24 mesai harcarken köprünün bir an önce hazırlanıp yeniden hizmete açılması hedefleniyor. Ayrıca fore kazık sistemiyle kurulacak yeni sistemin haricinde betonarme revize işlemi de uygulanacak. Ekiplerin hassasiyetle yürüttüğü çalışma en kısa sürede tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin her noktasından aldığımız taleplere, yaşanan aksaklıklara en hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Vatandaşımızın ulaşımda, hizmet alanında, sosyal alanda en kaliteli imkânlara sahip olması için mesaimiz sürüyor. Mollaköy Köprüsü’nü mevcut halinden çok daha güçlü bir duruma getirecek projemizi adım adım uyguluyoruz. Yolu en kısa sürede yeniden hizmete açacağız” denildi.