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Mısır hasadında dane kaybının önüne geçebilmek için toplandılar

Mısır hasadında dane kayıplarının önlenmesi amacıyla Akyazı Ziraat Odası Başkanlığının ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

SAKARYA 22.09.2021, 16:32
Mısır hasadında dane kaybının önüne geçebilmek için toplandılar

Mısır hasadında dane kayıplarının önlenmesi amacıyla Akyazı Ziraat Odası Başkanlığının ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Meydan, Mısır üreten Mahalle Muhtarları, Ziraat Delegeleri ve ilçede mısır ticareti yapan tüccarlar katıldı.

Toplantıya Başkanlık eden Akyazı Kaymakamı Yakup Güney yaptığı konuşmada, mısırın ilçemizde üretimi yapılan önemli bir ürün olduğunu, yaklaşık yüz bin ton üretimi yapılan mısırda hasat sırasında dane kayıplarının en aza indirilmesinin gerek çiftçi gerek tüccar gerekse ülke açısından milli bir kazanç olacağını belirtti. Üretilin mısırın ihtiyaca yetmediğini aktaran Güney, bu sebeple de mısır ithalatı yapmak zorunda kalındığını ifade etti.

Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar ise yaptığı konuşmada, biçerdöverlerin hızlı hasat yapmaları, elek ve tabla ayarlarının düzgün olmamasından kaynaklı dane kayıplarının önüne geçilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle birlikte gerekli denetim ve kontrollerin yapılacağını aktardı. Bayraktar, mısırın dünya piyasalarında fiyatının arttığını iç piyasada da hasat sırasında arz talep dengesinin bozulmaması halinde üreticiyi memnun edecek fiyatların oluşacağını, gerek biçerdöver hasadı konusunda gerekse ürünün satışıyla ilgili alınacak tedbirler konusunda mahalle toplantıları düzenleyip, üretici ile bir araya gelerek bilgilendirme ve uyarılarında yapılacağını belirtti.

Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Meydan’da, Sakarya Valiliğinin konuya ilişkin genelgesindeki hususlar ve uygulanacak idari para cezalarıyla ilgili bilgiler verdi.

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