Miniklere trafik eğitimi

’Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ’Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaynarca ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerde öğrencilere; trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi. Gerçekleşen eğitim sonrasında ise öğrencilere trafik dedektifi kimlik kartı ile kırmızı düdük dağıtıldı.