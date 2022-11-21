Minikler SGM’de çocuk haklarını öğrendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) kurs gören öğrenciler Dünya Çocuk Hakları Günü’nde haklarını öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en fazla memnuniyet duyduğu programlardan bir tanesi olan Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) eğitimleri ara vermeden devam ediyor. Her yaştan çocuklar, farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitimler görüyor. Zaman zaman aileleriyle birlikte etkinliklere katılan öğrenciler SGM ile eğlenirken öğreniyor. Bu çatı altında son olarak Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili anlamlı bir program gerçekleştirildi. Her yıl 20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gelişim merkezinde sınıf etkinlikleri yapıldı. Karakalem sınıfındaki çocuklar, günün anlam ve önemini anlatan çizimlerlerden oluşan bir çalışma yaptı. Drama sınıfı öğrencileri ise ‘benim haklarım var’ adlı drama oyunu canlandırdı. Yapılan etkinlikte çocuk hakları maddeleri okundu ve konuya önemli bir vurgu yapıldı. ‘Çizgi Film ve Animasyon’ dersinde ise öğrenciler yazdıkları hikaye üzerinden ‘çocuk hakları’ ve ‘çocuk’ teması üzerinden çizgi roman tasarladı. Ayrıca günün sonunda mutfak sınıfı öğrencileri, kendi elleriyle yaptıkları gülen yüz kurabiyelerini Adapazarı SGM öğrencilerine dağıttı.