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Minikler, ‘Hayvanlar Şehri’ni heyecanla izledi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak kültür sanat etkinliklerinin son programını çocuklara armağan etti. Döneminin en sevilen animasyon filmlerinden biri olan ‘Hayvanlar Şehri’ filmi, yarıyıl tatiline giren minik öğrencilerle buluşturuldu.
SAKARYA 31.01.2023, 15:15
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak kültür sanat etkinliklerinin son programını çocuklara armağan etti. Döneminin en sevilen animasyon filmlerinden biri olan ‘Hayvanlar Şehri’ filmi, yarıyıl tatiline giren minik öğrencilerle buluşturuldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 7’den 70’e tüm sanatseverler için özenle hazırlamış olduğu Ocak kültür ve sanat etkinliklerinin sonuna gelindi. Ocak ayı takviminin son programında çocuklara ücretsiz bir sinema gösterimi yapıldı. AKM’de salonunda gerçekleşen Hayvanlar Şehri animasyon film gösteriminde, çocuklar kadar gençlerin de ilgisi yoğun oldu. Byron Howard’ın perdeye taşıdığı Hayvanlar Şehir (Zootopia) filmi, ilginç polisiye öyküsüyle izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.