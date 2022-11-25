Minikler hafta sonu tiyatroda buluşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 26 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak oynanacak ‘Peluş Amca’nın Oyuncak Makinesi’ isimli çocuk oyunu minik izleyicileriyle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede 26 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00’da AKM’de çocuklar için tiyatro oyunu sahnelenecek. Peripeti Yapım tarafından hazırlanan ‘Peluş Amca’nın Oyuncak Makinesi’ isimli çocuk oyunu miniklere unutamayacakları bir gün yaşatacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Katılımın biletli olduğu ‘Peluş Amca’nın Oyuncak Makinesi’ isimi çocuk oyunu için biletlere www.sakarya.bel.tr adresinden ya da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımızdan temin edebilirsiniz” denildi.