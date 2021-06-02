Milli Kanocu, Sepaş Enerji’nin desteğiyle başarıya kürek çekiyor

Sepaş Enerji’nin destek verdiği Kanocu Mustafa Özmen, 17 yaşından bu yana giydiği milli formayla gurur verici başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Adapazarı’nda kana sporu ile tanışan 1997 doğumlu milli Kanocu Mustafa Özmen, uluslararası başarılarıyla yenisini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sepaş Enerji’nin desteği devam eden genç sporcu, 17 yaşından bu yana giydiği milli formayla gurur verici başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. Uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil eden genç sporculardan Milli Kanocu Mustafa Özmen henüz 20 yaşındayken dünya sıralamasında kendi kategorisinde ilk 10’a yükseldi.

1997 doğumlu Özmen, 16 yaşında doğum yeri Adapazarı’nda kano sporuna başlayıp 1 sene içinde milli takıma kadar yükseldi. 2014’ten bu yana milli formayı aralıksız giyen genç kanocu, farklı kategorilerde Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Özmen, kariyerine kısa sürede Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği ekledi.

Genç sporcu, 2021’de de yeni madalyalar kazanmaya devam ediyor. Özmen, Türkiye Kano Federasyonu tarafından Adana’da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik ve Milli Takım Seçme yarışlarında 3 kategoride derece almayı başardı. Milli Kanocu, bu organizasyonda K1 1000 m ve K1 500 m kategorisinde birincilik; K1 200 m kategorisinde ise ikincilik elde etti. Özmen, son olarak geçtiğimiz hafta Macaristan’ın Szeged kentindeki olimpiyat kota yarışlarında da milli takım formasını terletti.

Milli sporcu, federasyon tarafından 11-13 Haziran’da Eskişehir’de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Kupası’nda ve temmuz ayındaki Türkiye Şampiyonası’nda da favoriler arasında gösteriliyor. Genç kanocu, katıldığı tüm uluslararası yarışmalarda madalya kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını sürekli dalgalandırmayı hedefliyor.