Meme kanserine farkındalık oluşturmak için yürüdüler

Ekim ayı ‘Meme Kanseri Farkındalık’ ayı sebebiyle Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürüyüş etkinliği düzenlendi. Program çerçevesinde, yine aynı ay içerisinde kutlanan 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü ile alakalı fiziksel aktivitenin öneminin altı çizilerek, kalp sağlığı konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinliğe Serdivan Kaymakamı Ali Candan, İlçe Sağlık Müdürü Uz.Dr.Ömer Balcı, Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Üzmez, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Akyıldız, Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim İkiz, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeli, İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Uzmanı Gülcan İpeksoy, Zübeyde Hanım Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Katılımcılar, yürüyüş sırasında taşıdıkları "Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork" sloganın yer aldığı pankart ve diğer çeşitli bilgilendirme gereçleriyle de meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunun önemine dikkat çektiler. Geniş katılımın olduğu etkinlikte ayrıca, yürüyüşe katılanların yakalarına pembe kurdeleler takıldı ve konuyla ilgili el kitapçığı dağıtıldı. Meme kanserinde risk faktörleri, belirtiler, teşhis, tedavi ve korunma yöntemleri konularında kadınlara bilinç kazandırılmasının amaçlandığı yürüyüş, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.