Büyükşehir Belediyesi tarafından Melen İsale Hattı üzerinde hayata geçirilen Melen Botanik Vadisi projesi tanıtım törenine hazırlanıyor. Vadiyi ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, “Önümüzdeki günlerde projenin şehrimizin ekonomisine, istihdamına ve sosyal hayatına katacağı artıları konuşmak ve tanıtmak için bir program düzenleyeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Karasu, Kaynarca ve Kocaali sınırları içerisinde yer alan ve Melen İsale Hattı üzerinde bulunan tarım projesi ‘Melen Botanik Vadisi’ tanıtım törenine hazırlanıyor. Melen Botanik Vadisi’ni ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, “Önümüzdeki günlerde projenin şehrimizin ekonomisine, istihdamına ve sosyal hayatına katacağı artıları konuşmak ve tanıtmak için bir program düzenleyeceğiz” açıklamalarında bulundu. Ziyaretinde Başkan Ekrem Yüce’ye Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mehmet Sungur Yeni, Yol Bakım ve Asfalt Koordinasyon Dairesi Başkanı Atilla Turan eşlik ederek tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali sınırları içerisinde 61 kilometrelik mesafe boyunca lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, ıhlamur, akasya ve defne olmak üzere toplamda 1 Milyon 815 bin adet bitki bulunan Melen Botanik Vadisi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Projeye Melen Botanik Vadisi ismiyle başladık ama giderek ’Cennet Vadisi’ne dönüşüyor. Önümüzdeki günlerde projenin şehrimizin ekonomisine, istihdamına ve sosyal hayatına katacağı artıları konuşmak ve tanıtmak için bir program düzenleyeceğiz. Tanıtım hazırlıklarımız da hızla ilerliyor. İdari bina, işçi dinlenme üniteleri ve ziyaretçilerin dinlenmesi için kafeterya çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah kısa süre içerisinde tanıtım törenimizle projemizin son halini sunacağız” ifadelerini kullandı.