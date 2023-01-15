Mekece’ye yeni su kaynağı

Pamukova ilçesindeki Mekece Mahallesi’nde yürütülen sondaj çalışmaları neticesinde bölgeye alternatif içme suyu kaynağı kazandırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi’nde yürüttüğü sondaj çalışmaları neticesinde bölgeye alternatif içme suyu kaynağı kazandırdı. 15 litre/saniye debili içme suyu kaynağı ile entegre şekilde bölgeye hizmet verecek bin metrelik hatta ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor.