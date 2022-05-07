Mayıs ayında birçok renkli program kültür sanat dostlarının beğenisine sunulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinliklerinde tiyatro gösterimlerinden sergi açılışlarına, konferanslardan konserlere kadar birçok renkli program Mayıs ayında Sakaryalılar ile buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür Sanat Etkinliklerinde Mayıs takvimi açıklandı. Tiyatro gösterimlerinden sergi açılışlarına, konferanslardan konserlere, ustalara saygı günlerinden sinema gösterimlerine kadar birçok renkli programı Sakaryalılarla buluşturan etkinlik takvimi, Mayıs ayında da kaliteli programları kültür sanat dostlarının beğenisine sunacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kültür sanat etkinliklerimizde Mayıs takvimi açıklandı. Her zaman olduğu gibi yine önemli konu ve konukların katılımıyla yine yoğun bir programı Mayıs ayında kültür sanat dostlarının istifadesine sunacağız. Konferansların, sergilerin, konserlerin, tiyatro buluşmalarının, söyleşi ve dinletilerin, ustalara saygı gecelerinin, sinema gösterimlerinin yer aldığı Mayıs etkinliklerimize tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadelerine yer verildi.