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Maden Deresi, turizm cennetine dönüşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle Maden Deresi’ni bünyesine kattı.

SAKARYA 14.01.2022, 11:58
Maden Deresi, turizm cennetine dönüşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle Maden Deresi’ni bünyesine kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin sosyal hayatına değer katan ve turizm potansiyelini geliştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İçerisinde gerçekleştirilen restorasyonların ardından Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla hizmete sunulan Sakarya İl Ormanı şehir dışından gelen ve Sakarya’da yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sakarya’nın doğal güzelliklerine sahip çıkarak geleceğe aktaracak projeleri hayata geçiren Başkan Yüce, Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle Maden Deresi’ni Büyükşehir Belediyesi bünyesine kattı. Sakarya’nın doğal güzelliklerine katkı sağlayarak turizmini her geçen gün geliştireceklerini ifade eden Başkan Yüce, Sakarya’nın doğanın her rengini barındıran doğal güzelliklerini sadece yurtiçinden gelen misafirlere değil artık dünyaya açacaklarını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Yüce ile Orman Bölge Müdürü Ziya Polat arasında imzalanan protokol programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, belediye bürokratları katıldı.

“Çalışmalarımızı sürdürerek güzelliklerine güzellik katıyoruz”

Projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, “Öncelikle Maden Deresi Eko Turizm Alanı Doğa Yürüyüşü Parkuru ve C Tipi Mesire Alanı Projesi’nin hayata geçirilmesinde katkıları olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bu göreve başlarken Sakarya’yı her alanda dünya markası yapacağız dedik. Tarımda, sporda, turizmde ve daha birçok konuda hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde şehrimizi dünya sahnesine taşıdık. İnşallah bundan sonra atacağımız adımlarla da Sakarya’nın adı farklı alanlarda dünyada duyulmaya devam edecek. Şehrimizin doğa harikası yerlerinde çalışmalarımızı sürdürerek güzelliklerine güzellik katıyoruz. Maden Deresi’nde de çalışmalarımızı bugünden itibaren başlatıyoruz. C Tipi Mesire Alanı olarak piknik üniteleri, yöresel ürünler sergi ve satış yeri, kameriye ve tesisleri ihtiva eden mesire yerleridir. Bu proje ile Sakarya’nın nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillenen, önemli turistik noktalarımızdan biri olan 30 kilometre uzunluğundaki Maden Deresi’ne ve çevresine değer kazandırmak amaçlanmaktadır” dedi.

“Piknik alanları, patikalar, yürüyüş, alanımız var”

Maden deresinde yapılan işlemleri anlatan Başkan Yüce, “Proje kapsamında şelaleye giden yürüyüş parkurunun güvenli hale getirilmesi, turistlerin gözlem yapabileceği alanlar oluşturulması planlanmaktadır. Maden Deresi Eko Turizm (Doğa Yürüyüş Yolu) Maden Deresi Mesire Alanıyla entegre edilerek çok amaçlı fayda sağlanacak geçiş kolaylıklar oluşacaktır. Maden Deresi oldukça sık bir ormanlık alanda derince bir vadinin içinde akan derenin sağ ve sol kıyılarında kayın, kestane ve çınar ağaçları vardır. Piknik alanları, patikalar, yürüyüş, alanımız var. Burada kalker bloklarını aşınarak orijinal bir kanyon vadi oluşturmuştur. Maden Deresi’nin tünellere çıkan ve şelaleye giden patika yolu güvenli hale getirilecek. Dere ve çevresi oldukça bakımsız olduğundan gelen ziyaretçiler için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyordu. Proje alanının başlangıcından şelaleye kadar olan yaklaşık bin 812 metre uzunluğundaki patika yolun güvenli bir şekilde ziyaret edilebilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma yapacağız. Parkurun başlangıç noktasında ‘C Tipi Mesire Yeri’ mevcuttur ve sağından dere akmaktadır. Tamamı orman arazisidir. Bu alan Eko turizm Projesi (Doğa Yürüyüş Parkuru), doğa yürüyüş yolu olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla güzergaha dahil yollar ve doğal mağaralardan geçen yollar mevcuttur” diye konuştu.

“Cennet vadinin dönüşümü için kollarımızı sıvadık”

Maden Deresi alanı içerisinde bulunan kısımları paylaşan Başkan Yüce, “Alanda toplam 230 metre uzunluğunda dört adet doğal mağara bulunmaktadır. Bin 812 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru, çeşmeler, dinlenme yerleri, bin 582 metre uzunluğunda ahşap korkuluk alanları planlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi çalışmaları ile eko turizm alanı hayata geçirildiğinde dağcılık ve dağ sporlarına imkân sağlanacak, yöre işletmecileri ve halk bilgi sahibi olacak, dağ rehberliği ve yürüyüş liderliği oluşacak, yürüyüş parkurları belirlenerek bir haritala çıkarılacak. Belgesi olmayan kişiler rehberlik yapamayacak, otopark sorunu yaşanmayacak, çevre temizliği ve ihtiyaçlar karşılanacak, kaçak turlar yapılamayacak, denetim eksikliklerine yer verilmeyecek. Günübirlik yapılan ziyaretlerin konaklamalı ziyarete dönüşünü sağlayacağız. Böyle bir cennet vadinin dönüşümü için kollarımızı sıvadık. Burayı turizmin merkezi yapacağız” şeklinde konuştu.

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