banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Pastada marka oldu!
Pastada marka oldu!
Siyah erikte ilk hasat
Siyah erikte ilk hasat
400 bin ton şeker ithal edilecek!
400 bin ton şeker ithal edilecek!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Maceracıları aktivitelerle buluşturan platforma ödül

SAKARYA (İHA) – Birçok sosyal alandaki hizmetleri tatilcilerle buluşturan aktivite platformu, yılın en başarılısı seçilerek ödüle layık görüldü.

SAKARYA 27.05.2022, 10:14
Maceracıları aktivitelerle buluşturan platforma ödül

SAKARYA (İHA) – Birçok sosyal alandaki hizmetleri tatilcilerle buluşturan aktivite platformu, yılın en başarılısı seçilerek ödüle layık görüldü.

Uluslararası Medya Ödülleri, Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul’da düzenlendi. Sunuculuğunu Vahe Kılıçarslan ve Özlem Demir’in yaptığı ödül töreninde “Yılın En Başarılı Aktivite Platformu” ödülü Ömer Sevindik’e teslim edildi. Türkiye’nin 81 ilinde tüketiciye 70’den fazla aktivite hizmeti sunan maceralarım.com, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

Yorumlar (0)
25°
açık