banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Maaşlarına iyileştirme istediler, işten çıkarılınca ayaklandılar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde üretim yapan Yazaki fabrikasında maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, bazı bölümlerde kısa süre üretimi durdurdu. Türk Metal Sendikası, işçilerle toplantı yaptı. Gelişmeler üzerine fabrikada 5 işçinin işine son verildiği ileri sürülünce, fabrika önünde eylem başladı.

SAKARYA 27.06.2022, 23:06
Maaşlarına iyileştirme istediler, işten çıkarılınca ayaklandılar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde üretim yapan Yazaki fabrikasında maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, bazı bölümlerde kısa süre üretimi durdurdu. Türk Metal Sendikası, işçilerle toplantı yaptı. Gelişmeler üzerine fabrikada 5 işçinin işine son verildiği ileri sürülünce, fabrika önünde eylem başladı.

Edinilen bilgiye göre; Akyazı ilçesinde bulunan Yazaki fabrikasında maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, 24 Haziran Cuma günü 08.00 - 16.00 vardiyasında 15.10 ile 15.30 saatlerinde üretimi durdurdu. Olayın ardından Türk Metal Sendikası, işçilerle toplantı yaptı. Yaşanan gelişmeler üzerine fabrika yönetiminin 5 çalışanının işine son verdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Türk Metal Sendikası bugün, çalışanların örgütlenmesi amacı ile fabrika önünde gösteri başlattı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu