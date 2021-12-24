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Lise öğrencilerinden ‘Doğanın Sesiyim, Annemin Ninnisi’ projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde lise kategorisinde desteklenerek hibe almaya hak kazanan Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi, ‘Doğanın Sesiyim, Annemin Ninnisi’ adlı gençlik projesini ‘Anadolu Ninnileri’ programı ile tamamladı.

SAKARYA 24.12.2021, 11:12
Lise öğrencilerinden ‘Doğanın Sesiyim, Annemin Ninnisi’ projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde lise kategorisinde desteklenerek hibe almaya hak kazanan Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi, ‘Doğanın Sesiyim, Annemin Ninnisi’ adlı gençlik projesini ‘Anadolu Ninnileri’ programı ile tamamladı.

Proje kapsamında yaklaşık 50 öğrenci 3 aylık süre içerisinde doğa yürüyüşleri, gönüllülük faaliyetleri, çevre ve kültürel değerler konularını içeren birçok etkinliği gerçekleştirdi. Tabiat alanı çevre temizliği, ağaç dikim etkinlikleri gibi birçok gönüllü çevrecilik faaliyeti gerçekleştirilen proje kapsamında, ‘Okulumda Sıfır Atık’ kampanyası düzenleyen öğrenciler, plastik atıklar, geri dönüşüm ve atıkların azaltılması gibi konularda da çeşitli STK’larla iş birliği yaparak eğitimler aldı. Okul içerisinde sıfır atık alanlarının kurulmasını sağlayan öğrenciler, bu konuda kurum kültürü oluşturulması amacıyla akran eğitimleri gerçekleştirerek takdir topladı.

Projenin diğer kısmında Anadolu kültürünün bir parçasını oluşturan ‘Anadolu Ninnileri’ ile ilgili çalışmalar yürüten öğrenciler, ninni kültürüne dair alan araştırmaları, belgesel film gösterimleri ve ninnilerin özelliklerine dair edindikleri birikimleri ‘Anadolu Ninnileri’ müzik dinleti programında paylaştı. Proje kapsamında birçok çalışmayı birlikte yürüten gençler, ninni kültürünün yaşaması ve yaşatılması için kültür aktarımının gönüllü elçileri oldu. Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi Okul Müdiresi Songül Mercan ise Gençlik Projeleri Destek Programı’na Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin proje başvurusu yapıldığını, okullarının bu başvurular arasından farklı projelerle üst üste ikinci kez hibe desteği almaya hak kazandığını ve projelerinin başarıyla yürütülerek tamamlandığını belirtti.

“Doğanın dengesini koruma bugünden yarınlara kalacak en büyük mirastır”

Proje yürütücüsü Coğrafya Öğretmeni Volkan Yalçın, “Ormanın sesini dinlememiş, ağaca, doğaya, toprağa dokunmamış bir çocuğa, ağaç sevgisini sözlü olarak anlatamayacağımız gibi ninni ve birçok kültürel değeri de derslerde tanımlayarak öğrenciler tarafından içselleştirilmesini bekleyemeyiz” dedi.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise “Doğanın dengesini koruma, kültürel zenginliği aktarma bugünden yarınlara kalacak en büyük mirastır. Bu amaçla yola çıkan gönüllü gençlerimizin gönülden yanındayız” dedi.

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