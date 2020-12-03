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Kuzey Marmara Otoyolu’nun 54 kilometrelik kısmını jandarma ekipleri denetleyecek

21 Aralıkta açılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bulunan 54 kilometrelik kısmında yol emniyeti jandarma ekiplerince sağlanacak.

SAKARYA 03.12.2020, 10:26
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun 54 kilometrelik kısmını jandarma ekipleri denetleyecek

21 Aralıkta açılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bulunan 54 kilometrelik kısmında yol emniyeti jandarma ekiplerince sağlanacak.

Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydın Kutlu Kuzey Marmara Otoyolu’nda incelemelerde bulundu. Daha önce helikopter ile incelemede bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı arasını ekibiyle birlikte yerinde denetledi. 21 Aralık 2020 tarihinde hizmete açılması beklenilen Kuzey Marmara Otoyolunun bağlantı yolları ile birlikte 54 kilometrelik kısmında 5 Otoyol Trafik aracı ve 18 personel ile asayiş, trafik yol emniyeti Jandarma ekipleri tarafından sağlanacak. Sorumluluk sahası hakkında bilgi alan Albay Kutlu, incelemeler sonrasında Kuzey Marmara Otoyolundan ayrıldı.
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