Kuzey Marmara Otoyolu geçişindeki köprünün revizyon çalışmaları başlıyor

Kuzey Marmara Otoyolunun geçişi için planlanan Akyazı ilçesinde bulunan Vakıf köprüsü dik olması sebebi ile yüklenici firma tarafından revizyon çalışmaları bugün itibari ile başlıyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın, Ulaştırma Bakanlığımız ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşmeleri neticesinde vakıf köprüsünün revizyona alınarak daha önce yüzde 7 buçuk olan eğimin yüzde 4 buçuğa düşürülmesi planlanıyor. 60 gün süre ile kapatılacak olan vakıf köprüsü, alternatif yol olarak köprünün hemen girişinde bulunan Eskibedil Mahallesi yolunu kullanarak, Kızılcıkorman Mahallesinden E-5 Karayoluna çıkabilecekler.