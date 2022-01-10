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Kurulduğu günden bu yana 2 buçuk milyon fide toprakla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sakarya Botanik Vadisi’nde 100 bin kuşburnu fidesi toprakla buluşurken, Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şu ana kadar Sakarya Botanik Vadimizde yaklaşık 2 buçuk milyon fide dikimi gerçekleştirdik” dedi.

SAKARYA 10.01.2022, 14:36
Kurulduğu günden bu yana 2 buçuk milyon fide toprakla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sakarya Botanik Vadisi’nde 100 bin kuşburnu fidesi toprakla buluşurken, Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şu ana kadar Sakarya Botanik Vadimizde yaklaşık 2 buçuk milyon fide dikimi gerçekleştirdik” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sakarya Botanik Vadisi’nde ekim çalışmaları devam ediyor. Son olarak vadide kuşburnu ekimine başlanırken, ekim işlemlerine Başkan Ekrem Yüce de katıldı. Başkan Yüce’ye, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ve ilgili daire başkanları ile müdürler eşlik etti. Kuşburnu ekimini yaptıktan sonra vadide devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, yaklaşık 2 buçuk milyon fidenin toprakla buluştuğunu belirtti.

“Almanya’dan kuşburnu hasadı için özel makine siparişi verdik”

Kuşburnu fidelerini toprakla buluşturduktan sonra açıklamalarda bulunan Ekrem Yüce, “Burada ekimini gerçekleştirdiğimiz onlarca çeşit bitkinin hepsi çok kıymetli. Biz burada Alman bir firma ile iş birliği halinde tamamen alım garantili bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada üretilen ürünlerin tamamını o günkü rayiç bedel ne ise o bedel karşılığında satıyoruz. Bunun yarı sıra firmadan teknik destekler, planlar ve malzeme destekleri alıyoruz. Kuşburnu üretimi ülkemizde var ancak bu ürünün hasadı çok uğraş gerektirir. Bu konuda Almanya’dan kuşburnu hasadı için özel makine siparişi verdik. Daha önce biberiye hasadında da özel bir makine kullanmıştık. Kuşburnu bitkisi marmelat, şurup gibi ürünlerin yapılmasının yanı sıra kimya, kozmetik ve gıda sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle kuşburnuna özel değer veriyoruz. Tamamen organik ve doğaldır” dedi.

“Botanik Vadimizde yaklaşık 2 buçuk milyon fide dikimi gerçekleştirdik”

Botanik Vadisi’nde 2 buçuk milyona yakın fidenin bulunduğun belirten Yüce, “Şu ana kadar Sakarya Botanik Vadimizde yaklaşık 2 buçuk milyon fide dikimi gerçekleştirdik. Bugünde kuşburnu ekimi gerçekleştiriyoruz. 100 bin kuşburnu fidesi dikimi planladık. Bugüne kadar 70 bin fidenin dikimi tamamlandı. Kalan fideleri de planlarımız doğrultusunda hızlıca toprakla buluşturacağız. 70 kilometrelik vadimizde kuşburnunun yanı sıra defne, lavanta, biberiye ve adaçayı gibi tıbbi, aromatik bitkilerde vadimiz topraklarında yetişiyor. Bir ürünün hasadını gerçekleştirdikten sonra hemen yeni bir ürünün ekim işlemlerini yapıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımız, mühendislerimizle beraber vadimizi adeta cennet vadisine dönüştürüyor, hafta içi hafta sonu demeden çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz” diye konuştu.

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