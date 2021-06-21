Kurtuluşun 100. Yılı etkinlikleri başladı

Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri, kurtuluş kahramanı Halit Molla’nın kabri başında yapılan anma programı ile başladı. Başkan Mutlu Işıksu, “’Biz, bu memleketi şan, şöhret ve gösteriş için kurtarmadık.’ diyen kurtuluş kumandanımız Halit Molla ve Kazım Kaptan başta olmak üzere tüm kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Kurtuluş kahramanı Halit Molla’nın Sıraköy Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılan etkinliğe, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Sakarya Kültür Turizm İl Müdürü Süleyman Acar, Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri, ilçe müftüleri, ilçe müdürleri, mahalle muhtarları, belediye bürokratları ve Kuva-i Milliye gazileri katıldı.

Halit Molla’nın kabri başında Kur’an-Kerim Tilaveti ve dualar edilirken, etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “’Biz, bu memleketi şan, şöhret ve gösteriş için kurtarmadık.’ diyen kurtuluş kumandanımız Halit Molla ve Kazım Kaptan başta olmak üzere tüm kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Halit Mollaların, Kazım Kaptanların ayak izleriyle, bu güzel toprakların hiç bitmeyecek türküleriyle, ortak hikayemizi güçlendiriyor, Adapazarı ruhunu yarınlara taşıyoruz. Milletimizle birlikte nice 100 yıllara” diye konuştu.