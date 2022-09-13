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Kümese giren sokak köpekleri 11 tavuğu telef etti
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde sabah saatlerinde kümese giren sokak köpekleri yaklaşık 11 tane tavuğu telef etti.
SAKARYA 13.09.2022, 13:32
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde sabah saatlerinde kümese giren sokak köpekleri yaklaşık 11 tane tavuğu telef etti.
Arifiye ilçesi Kalaycı bölgesinde ikamet eden Mert Tay isimli vatandaşın kümesine sabah saatlerinde sokak köpekleri girdi. Edinilen bilgiye göre, köpekler saldırdıkları 11 tavuğu telef etti. Tavukları telef olan vatandaş ise mağduriyetini dile getirdi.
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