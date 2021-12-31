Kültür etkinliklerinde aralık takvimi, kitap lansmanıyla sona erecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri düzenlenecek ‘Sakarya Türbeleri’ isimli kitabın lansman töreniyle son bulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde aralık takvimi, 31 Aralık Cuma günü düzenlenecek kitap lansmanı ile sona erecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları destekleriyle İsmail Güleç ve Hüseyin Tunca tarafından kaleme alınan ‘Sakarya Türbeleri’ isimli kitabın lansmanı Ormanpark’ta saat 15.00’da gerçekleştirilecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsmail Güleç ve Hüseyin Tunca tarafından kaleme alınan kitabın lansman törenine tüm kültür sanat dostlarını davet ediyoruz. Kültür sanat etkinliklerimiz 2022 yılında da artarak devam edecektir. Yeni yılın tüm ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ederek tüm kültür sanat dostlarını yeni yılda etkinliklerimize bekleriz" ifadelerine yer verildi.