Kudüs’ün gençleri Büyükşehir’in misafiri olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Filistin’in Kudüs kentini temsil eden karate takımını bir haftalık bir programda evinde ağırlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Her branşta eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Filistinli kardeşlerini ağırlayacak. Kudüs şehrini temsil eden karate takımı bir haftalık bir program için Sakarya’ya gelecek.

Belediye takımı, kardeş takım için yeni bir antrenman programı oluşturdu. Şehirlerini Türkiye ve dünya arenasında en iyi şekilde temsil etmek için hazırlanan genç sporcular, 1 hafta boyunca burada konaklayacak ve Büyükşehir tarafından ağırlanacak. Takımın Haziran ayında ilimize gelmesi bekleniyor. Spor Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Gençlerimizin geleceğin yıldızları olduğunu biliyoruz. Bunun için sporun her alanında çalışmaya, yeni yetenekler keşfetmeye devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizle geçireceğimiz verimli bir antrenman haftası için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Buradan kardeş ülke Filistin’e selamlarımızı iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.