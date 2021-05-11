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Kontrolü kaybetti, bariyerlere çarparak durabildi

Sakarya D650 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

SAKARYA 11.05.2021, 14:31
Kontrolü kaybetti, bariyerlere çarparak durabildi

Sakarya D650 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, D650 Adapazarı - Karasu Karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 UF 069 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Durumun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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