Kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, duvara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Arifiye ilçesi istikametine giden O.S.S. (26) idaresindeki 54 D 8053 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sapanca Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.