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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

SAKARYA 13.10.2021, 18:44
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den İstanbul’a seyir halinde olan 61 yaşındaki C.E. idaresindeki 34 DYJ 209 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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