Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan gaz yüklü tanker, yan yattı. Meydana gelen kazada, yaralanan olmazken tankerin patlama riskine karşı ekipler önlem aldı.

Kaza, D-650 Karayolu Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 BVC 86 plakalı gaz yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yara almazken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında Adapazarı - Bilecik yolu bir süre trafiğe kapanarak yan yoldan trafik akışı sağlandı. Ekipler, gaz yüklü tankerin patlama riskine karşı önlem aldı. Trafik, tankerin kaldırılmasıyla normal seyrine dönerken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.