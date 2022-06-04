Kontrolden çıkan ATV dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı ATV dereye yuvarlandı. Kazada yabancı uyruklu 1 kadın yaralandı.

Kaza, Yanık Mahallesi Dereiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede arazi aracı ATV ile gezintiye çıkan yabancı uyruklu M.A. isimli kadın idaresindeki araç, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan ATV yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkartılan yaralı kadın, sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Hastanesine kaldırıldı. M.A., buradaki ilk müdahalesinin ardından Toyota Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.