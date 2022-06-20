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Kocaali Sosyal Tesisleri’nde sezon açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali ilçesinde hayata geçirilen sosyal tesisler, yeni sezon açıldı.

SAKARYA 20.06.2022, 11:45
Kocaali Sosyal Tesisleri’nde sezon açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali ilçesinde hayata geçirilen sosyal tesisler, yeni sezon açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kuzey ucu Kocaali’de hayata geçirilen sosyal tesislerde sezon açıldı. Bugün itibariyle sezonun ilk misafirlerini konuk etmeye hazırlanan sosyal tesislerin içerisinde yüzme havuzu, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil alanları ile kadınlara özel hizmet sunulacak. Bölgede ilk olma özelliği taşıyan Kocaali Sosyal Tesisleri, 20 bin metrekare alan üzerinde kaliteli hizmet anlayışıyla misafirlerini konuk ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kadınlara özel olarak inşa edilen sosyal tesislere ilişkin ayrıntılı bilgiye 0549 454 94 65 numaralı telefondan ulaşılabilir. Sosyal tesisler yeni sezonda da en iyi hizmet ve kalite anlayışıyla Sakarya’dan ve çevre illerden gelen kadın vatandaşların ilgi odağı olmaya devam edecek” denildi.

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