Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi şok uygulamada yakalandı

Sakarya’da ’hırsızlık’ ve ’kasten adam öldürme’ suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, polis ekiplerince geçekleştirilen şok uygulamada yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde yapılan şok uygulamada, hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.P. ile kasten adam öldürme suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve üzerinden sahte kimlik çıkan M.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.