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Kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAKARYA 14.10.2021, 15:47
Kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Hendek ilçesi Nuriye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Alevlere teslim olan atölyede büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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