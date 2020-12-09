Erenler Belediyesi tarafından yapılan ve satışı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Kısım konutlarının satışları devam ederken 2020 yılının son satışları 15 Aralık’ta yapılacak ihale ile gerçekleşecek.

Erenler Belediyesi tarafından yapılan ve satışı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Kısım konutlarının satışları sürüyor. Devam eden satışlar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Kısım konutlarına vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirtti. Başkan Fevzi Kılıç, “Belediyemiz olarak 2020 yılının son satışları 15 Aralık Salı günü Encümen tarafından yapılan ihale ile gerçekleşecek. 2021 Yılının Ocak ayından itibaren satışlar encümende yapılan ihale ile devam edecek. Şimdiye kadar devam eden satışlarda daire, konut alan vatandaşlarımız dairelerine yerleşmeye başladı. Kendileri ile konuştuğumuzda memnun olduklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Bölgede devam eden çalışmalar ile inşallah bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.