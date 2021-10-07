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Kazada ağır yaralanan genç, 10 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, 10 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

SAKARYA 07.10.2021, 12:08
Kazada ağır yaralanan genç, 10 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, 10 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan M.U. idaresindeki 41 N 7834 plakalı Ford marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan N.K. (22) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü N.K. ağır yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kaburgasında ve kafatasında hasar oluşan genç, 10 gün sonra yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı.

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