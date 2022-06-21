Kaynarca’nın dev altyapı projesinde çalışmalar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kaynarca ilçesinde 40 kilometrelik kanalizasyon hattı ve atıksu arıtma tesisi için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

İlçede 10 bin metrekarelik alanda kurulacak atıksu arıtma tesisiyle entegre olacak 40 bin metrelik kanalizasyon hattının inşasının ekipler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Başkan Yüce, doğayı ve çevreyi koruma altına alacaklarını ve atıksu arıtma tesisinde arıtılan suların tekrar doğaya deşarj edileceğini duyurdu. Yüce, "Hat üzerinde devam eden işlemler tamamlandığında bölgenin atıksuları inşa edeceğimiz Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi’ne sağlıklı bir şekilde taşınacak. 10 bin metrekare alana kurulacak olan yeni tesis sayesinde, atıksu hattı ile taşınan atıksular arıtılarak temiz bir şekilde doğaya deşarj edilecek. Bölgenin ihtiyacı olan altyapı ihtiyacı çözüme kavuşacak, aynı zamanda doğal güzellikler de koruma altına alınacak. Büyükşehir Belediyemizin çevreci yaklaşımıyla inşallah Sakarya’da atıklar doğaya karışmayacak” dedi.

“Atıksu arıtma tesisi kanalizasyon hattıyla entegre olacak”

Altyapı çalışmalarını Sakarya’nın eşsiz doğasını koruyup, örnek mimarisine yakışır şekilde sürdüklerini ifade eden Yüce, "Şehrimiz için bir projeyi hayata geçirirken tüm etkenleriyle düşünerek örnek çalışmalara imza atıyoruz. Sakarya’nın sekizinci arıtma tesisi olacak Kaynarca Arıtma Tesisi’nde de devam eden çalışmaları bu doğrultuda yürütüyoruz. Tesis ile entegre şekilde bölgeye hizmet verecek 40 bin metrelik atıksu hattı ile bölgenin sadece bugününe değil 50 sene sonrasına bile hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Kaynarca Arıtma Tesisi’nde kullanacağımız son teknoloji cihazla ile bölgenin atıksularını en temiz haliyle doğaya yeniden deşarj edeceğiz. Projemizde devam eden çalışmaların bölge halkı ve şehrimiz için hayırla sonuçlanmasını temenni ederim” diye konuştu.