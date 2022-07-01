Kaynarcalı kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde polis ekipleri, açtıkları stantta kadına ve çocuklara yönelik risk ile tehdit unsurlarının önüne geçilebilmesi için KADES uygulamasını tanıttı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde KADES şehir genelindeki kadınlara tanıtılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kaynarca ilçesindeki pazar yerinde kadınlara KADES tanıtımı yapıldı. Ekipler, açtıkları stantta kadına ve çocuklara yönelik risk ile tehdit unsurlarının önüne geçilebilmesi için KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak kadınların cep telefonlarına uygulamanın yüklenmesine de yardımcı oldu.