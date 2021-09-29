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Kaynarca ilçesi alt yapıya kavuşuyor

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde uzun süredir çözülemeyen alt yapı sorunu ile ilgili gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 60 milyon kredi sözü alındı.

SAKARYA 29.09.2021, 11:35
Kaynarca ilçesi alt yapıya kavuşuyor

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde uzun süredir çözülemeyen alt yapı sorunu ile ilgili gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 60 milyon kredi sözü alındı.

Alt yapı sorununun çözümüne yönelik Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Yiğit Turan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak ve Kaynarca Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akgünoğlu ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede Bakan Kurum’dan, Su Kanalizasyon ve Alt Yapı Projeleri (SUKAP) kapsamında 30 milyonu hibe 30 milyonu ise İller Bankası kredili olmak üzere 60 milyon kredi sözü alındı. Heyet aynı zamanda İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile de görüşme gerçekleştirdi. Kaynarca’da alt yapı çalışmalarının yılsonuna kadar başlanılması bekleniyor.

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