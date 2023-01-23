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Karne heyecanı yaşayan minikler film gösteriminde buluştu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karne heyecanı yaşayan minikleri film gösterimlerinde konuk etti.
SAKARYA 23.01.2023, 16:31
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karne heyecanı yaşayan minikleri film gösterimlerinde konuk etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayıp Balık Dori ve Arabalar 3 isimli animasyon filmler, miniklerin beğenisine sunuldu. Sinema etkinliğinde mutlulukları gözlerine yansıyan minik izleyiciler, dikkatle filmleri takip etti.