Kardiyoloji Uzmanı Pabuccu, Özel Adatıp Hastanesi’nde hizmete başladı

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi’nde, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Türker Pabuccu hizmet vermeye başladı.

Korona virüs salgını dönemine ilişkin bilgiler veren Uzm. Dr. Türker Pabuccu, korona virüs enfeksiyonunun akciğerlerde tahribat oluşturduğu gibi başka farklı organda da probleme neden olabildiğini söyledi. Pabuccu, “Özellikle genç ve orta yaş grubu korona virüs geçirdikten sonra nefes darlığı ve göğüs ağrısı nedeni ile hastaneye başvurabiliyor. Bu hastalardan bazılarında kalp tutulumu görüyoruz. Bu nedenle ek testler yapmaktayız. Kalp kasında ya da kalbi çevreleyen perikart üzerinde korona virüs sonrası iltihabi reaksiyonlar açısından uyanık olmak gerekmektedir. Ekokardiyografi ve MR tetkiki ile bunları saptamak mümkün. Bazı hastalarımızda ise korona virüs enfeksiyonu geçirdikten sonra kalp ritim bozuklukları ya da yeni gelişen tansiyon yüksekliği saptayabiliyoruz. Bu gibi durumlarda da erken tanı ve tedavi ile bu problemlerin kronik bir hal almasını ya da akut dönemde zarar vermesini engelleyebiliriz” dedi.

Özel Adatıp Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğinde, Uzm. Dr. Emir Doğan, Uzm. Dr. Mustafa Alkan ve Uzm. Dr. Salih Şahinkuş ile beraber muayene, tanı, tedavi ve kardiyolojik işlemler yapacak olan Uzm. Dr. Türker Pabuccu; kalp krizi, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları, aort damar hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, doğumsal kalp hastalıkları gibi pek çok hastalığın tedavisini yapmakta. Ayrıca Özel Adatıp Sakarya Hastanesi’nde Kardiyak Check-up Ünitesi, Ekokardiyografi (EKO), Efor Testi Laboratuvarı, Holter Laboratuvarı ve EKG, Kalp Pili işlemleri, Kalp Kateterizasyonu, Koroner Anjiyografi Laboratuvarı ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesi bulunuyor.