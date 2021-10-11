Karasu’da suç oranı sabit, ceza arttı

Karasu Kaymakamlığı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Karasu’nun bir yıllık asayiş olaylarını istatistikleriyle masaya yatıran Karasu İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, suç olaylarında ciddi bir artış olmadığına fakat kesilen cezalarda artış olduğuna dikkat çekti.

Karasu İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, Karasu Kaymakamlığı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılı ile 2021 yılı arasındaki suç ve olayları istatistik verileriyle paylaştı. Akyol, iki yıl arasındaki asayiş tablosunu, “2020 yılında meydana gelen olay sayısı bin 425 olurken 2021 yılında meydana gelen olay sayısı bin 448 olarak görüldü. İki yılda olay sayısı stabil kalmış denebilir. Bir önceki yılın dinamiklerine bakıldığında, durağan bir pandemi dönemi ve nüfusu az bir Karasu görüyoruz. 2021’de ise pandemiden çıkıldığını ve yaz nüfusuyla birlikte nüfusumuzda ciddi bir artış oldu. Bu kriterler göz önüne alındığında suç oranında ciddi bir artış olmaması umut verici bir tablo” ifadeleri ile açıkladı.

Üzerinde en fazla durdukları uyuşturucu ile mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Akyol, “Bir önceki yıl uyuşturucuyla mücadele kapsamında 32 işlem yapıldı. Bu yıl ise bu sayı 110’a ulaştı. Bu da mücadelede ciddi adımlar atıldığını gösteriyor. Toplumda oluşan güven sayesinde de bize bilgi paylaşımı ve destekleyici dönüşler de oluyor. Karasu’da topyekûn bir mücadelenin olduğunu görebiliyoruz” şeklinde konuştu. Ülke genelinde olduğu gibi ilçede de trafik açısından olumsuz bir tablo olduğunu belirten Müdür Akyol, “Yaralanmalı trafik kazası sayısı bir yılda 92’den 147’ye yükseldi. Yaz nüfusunun hareketli geçmesinin de etkisi oldu. Kural ihlali yapan bin 515 kişiye 494 bin lira cezai işlem uygulanmıştı. Bu yıl ise 3 bin 500 kişiye toplam bir milyon 130 bin lira civarı cezai işlem uygulandı. Ceza kesmek yerine uyarıda bulunmayı tercih ettik bu ve bu oran da kesilen ceza sayısından çok fazlaydı” dedi.

Akyol ayrıca “Yayalar kırmızı çizgimiz” projesi ile ilgili de, “Bir günde iki ölümlü kaza yaşadık ve bu kazaların ikisi de yaya kazalarıydı. Kayıpların önüne geçmek için güvenlik görevlileri olarak üzerimize düşeni yapacağız. Vatandaşımızın da desteği şart” sözlerine yer verdi.